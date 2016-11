Vergleich von NES-Original und NES Classic Edition

By

Seit heute ist das Nintendo Classic Mini-NES in Europa erhältlich. Auf dem Gerät sind zahlreiche NES-Klassiker vorinstalliert, die ihr auf eurem TV in verschiedenen Darstellungsmodi spielen könnt. GameXplain hat sich die Mühe gemacht, und Super Mario Bros. 3 mit den neuen Darstellungsmodi von NES-Mini in einem Video zu vergleichen, das ihr unten seht.

Als Darstellungsmodus steht unter anderem der CRT-Bildschirm-Modus zur Verfügung, der die Darstellung auf alten Röhrenfernsehern simuliert, inklusive typischer Scanlines. Außerdem können Spiele wie damals im Seitenverhältnis 4:3 gespielt werden, allerdings mit gesteigerter Bildschärfe. Zudem gibt es den Pixel-Perfect-Modus, der jeden Pixel als exaktes Quadrat abbildet.