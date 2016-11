Valkyria: Die vier Kommandanten des Reiches

Sega hat wieder einige Neuigkeiten zu Valkyria: Azure Revolution verkündet. Der heutige Artikel zu diesem Rollenspiel stellt euch die vier Kommandanten des Reiches vor, sowie die magischen Maschinen, die von ihnen gesteuert werden. Die Details werden von aktuellen Bildern begleitet.

Gilouche Benckendorff (gesprochen von Tesshou Genda):

Er ist die Nummer eins der vier Kommandanten und der Oberhaupt der gesamten Armee. Zudem bekleidet er die Position des Kriegsministers. Gilouche ist der Pflegebruder von Claudius und ist, seitdem er zum Kronprinzen ernannt wurde, sein loyaler Gefolgsmann. Der General nahm an dem Angriff des Waisenhauses teil und ist ein Feind von Amleth. Durch seine Tapferkeit, sowie seinen Führungsqualitäten ist Gilouche ein geborener General, der mit einem strengen und militärischen Ton Befehle verteilt.

Viktor Timashev (gesprochen von Atsuki Tani):

Er ist die Nummer zwei der vier Kommandanten und der Oberhaupt des Generalkommandos. Viktor ist zudem der Innenminister und sehr talentiert, wenn es darum geht, Strategien auszustechen. Sein Verstand ist messerscharf. Gerade als Claudius den Thron besteigt, tüftelt Viktor schon an Taktiken, um das Reich zu vergrößern. Auch er nahm an dem Angriff auf das Waisenhaus teil und ist somit ein Feind von Amleth. Er vergöttert Claudius und hat nichts dagegen, Menschen zu opfern, da seine Persönlichkeit sehr kalt ist. Man kann behaupten, dass ein Keim von Wahnsinn in ihm gedeiht. Dem Kaiser gegenüber benimmt er sich sehr höflich. Andere Menschen hören von ihm einen unangenehmen und düsteren Ton, der nur an der Oberfläche höflich gestaltet ist.

Gustav Mecklenburg (gesprochen von Toshihiko Seki):

Er ist der dritte der vier Kommandanten und der Oberhaupt der Marine, daher ist es nicht verwunderlich, dass er in diesem Fachgebiet als Minister arbeitet. Seine Verwendung der magischen Maschinen ist in ihrer Effektivität unübertroffen. Obwohl ihm, als Anerkennung seiner Fähigkeiten, die neu gegründete Marine anvertraut wurde, beschwert er sich häufig und erwähnt, dass er eines Tages zurück in die Armee möchte. Dieses Vorhaben wäre ein großer Verlust für das Reich, da Gustav nicht nur die Größe der Marine erweiterte, sondern auch die Kontrolle über das Meer in Nordeuropa sicherstellte. Er ist frivol, distanziert und hat keinen Sinn für Humor.

Balthus Greppenberg (gesprochen von Kenji Nojima):

Der letzte der vier Kommandanten, ein Admiral und der Außenminister. Balthus ist der jüngste General in dieser Gruppe und hat Gilouche in der Armee assistiert. Er ist ein Gauner, mit einer Mentalität eines jüngeren Geschwisters, der eine hervorragende Geschicklichkeit in Sozialkompetenzen zeigt. Seine Kapitulationsverhandlungen haben dazu beigetragen, das Reich zu vergrößern. Als Anerkennung für seine Dienste wurde ihm die Ausbreitung in den Süden anvertraut. Seine Fähigkeiten im Bereich der Diplomatie sind unübertroffen. Balthus spricht zur richtigen Zeit, verwendet den korrekten Ton und benutzt die passenden Gelegenheiten.

Die magischen Maschinen sind große Maschinen, die aus magischen Bauteilen bestehen. In Abhängigkeit ihrer Größe und ihres Gewichts, werden sie klassifiziert in „Heavy Magic Machine“ und „Light Magic Machine“. Zu den vorgestellten Maschinen gehören:

Guardian (Gilouche)

(Gilouche) Snake (Victor)

(Victor) Whale (Gustav)

(Gustav) Dragon (Balthus)

In Japan erscheint das Rollenspiel am 19. Januar für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu