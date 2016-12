The Foundation Update zu No Man’s Sky erschienen

Nach vielen Wochen der Stille hat sich Entwickler Hello Games erstmals wieder zu Wort gemeldet und einen neuen Patch für das umstrittene No Man’s Sky veröffentlicht. „Die Diskussionen rund um No Man’s Sky waren seit dem Launch sehr intensiv und dramatisch“, heißt es vom Entwickler. „Wir waren still, aber wir haben zugehört und uns darauf konzentiert, das Spiel zu verbessern, das unser Team so sehr liebt. Euer positives wie negatives Feedback wurde wahrgenommen und es hilft uns sehr, das Spiel für jeden besser zu machen.“

„Dieser Patch ist ein erster kleiner Schritt auf unserer langen Reise. Wir hoffen, ihr nehmt daran teil.“ Der Patch erhält den Namen „The Foundation Update“, weil er die Grundlagen für das Base Building legt. Alles weitere lest ihr im offiziellen Blog. Auch einen neuen Trailer zum Update gibt es: