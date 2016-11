Tales of Berseria: Video zeigt Figuren und das System

Bandai Namco hat ein neues Video zu Tales of Berseria veröffentlicht, welches uns eine größere Tour durch die Welt des kommenden Rollenspiels bietet. In der Aufnahme stehen die Hauptfiguren, sowie das System des neuesten Ablegers der Tales-of-Serie im Vordergrund. Tales of Berseria erscheint am 24. Januar in Nordamerika und am 27. Januar in Europa für PlayStation 4 und für PCs. Bei Amazon könnt ihr euch das RPG schon vorbestellen.

In Tales of Berseria stehen sich Gefühle und Vernunft gegenüber. Der erste weibliche Hauptcharakter Velvet wird mit dem mächtigen Exorzisten Artorius Collbrande konfrontiert. Unsere beiden Hauptdarsteller waren sich einst so nah wie Verwandte, doch durch ein Drama, das sich drei Jahre vor dem Geschehen im Spiel zutrug, brach der Kontakt zwischen ihnen vollständig ab.

via Gematsu