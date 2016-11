By

Sega plant die Produktion eines Live-Action-Dramas zu Yakuza, wie man kürzlich bekannt gab. Weitere Details gibt es bislang nicht, doch schon beim Sega Fes 2016 am 19. und 20. November will Sega konkretere Informationen veröffentlichen. Das ist keine Premiere für Yakuza: Zuletzt gab es für Yakuza: Black Panther bereits eine TV-Serien-Adaption, die 2010 in Japan lief.

via Gematsu