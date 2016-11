Nintendo stellt Miitopia für Nintendo 3DS vor

Nintendo hat während einer japanischen Nintendo-Direct-Spezialausgabe einige neue Informationen zu Miitopia veröffentlicht, das am 8. Dezember 2016 in Japan erscheinen soll. Das Spiel erzählt die Geschichte von Miitopia, einem Ort an dem Miis in Frieden und Harmonie zusammenleben – bis der Dämonenkönig in Erscheinung tritt! Der stiehlt nämlich nach und nach die Gesichter der friedfertigen Bewohner und erschafft daraus Monster, um Miitopia ins Chaos zu stürzen.

Als Spieler zieht man mit seinem eigenen Mii los, um den Dämonenkönig aufzuhalten. Das Spiel verläuft nach dem Prinzip des „Behütens“, denn während des Titels wacht man über seine Figur und unterstützt sie während des Spiels. In Miitopia ist wirklich jeder ein Mii – vom Dorfbewohner bis hin zum großen Bösewicht der Story. Alle Charaktere können als die Lieblings-Miis des Spielers eingestellt werden. Sogar verschiedene Eigenschaften der Persönlichkeit wie „freundlich“ und „cool“ können ausgewählt werden.

Man kann aus 12 verschiedenen Jobs wählen, unter anderem gibt es da den Soldaten und den Dieb. Die Berufe können sich im Laufe des Spiels vielleicht sogar verändern und zum Beispiel zum Idol oder zum Tank werden. Die unterschiedlichen Jobs beeinflussen letztendlich den Ablauf des Kampfes gegen die besagten Monster mit den geklauten Gesichtern. Aber nicht nur die Charakterklasse übt Einfluss auf ein Gefecht aus, auch die Persönlichkeit und die Kontakte, die der Mii geknüpft hat, beeinflussen den Kampf.

Die Teammitglieder können untereinander ihre Beziehung vertiefen, was ihnen Vorteile im Kampf gegen die zahlreichen Monster verschafft. Im Kampf werden dann freundliche Aktionen ausgelöst, die sich im Gefecht unterstützend auswirken. Vertiefen kann man die Freundschaften der Miis, indem man sie bei Gasthäusern in das gleiche Zimmer steckt. Die Beziehung kann außerdem noch durch bestimmte Events und Kämpfe verbessert werden.

Wie wir jetzt wissen, spielen Gasthäuser eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, das Team zusammenzuschweißen. Es gibt aber noch mehr: Man kann dort beispielsweise auch die Interaktionen zwischen den Miis genießen, ihre Fähigkeiten verbessern und Equipment kaufen.

Es ist außerdem wichtig, dass die Miis des Spielers essen: Nahrung gibt ihnen HP, MP Angriffs- und Verteidigungsstärke wieder. Essen erhält man, wenn man Kämpfe gewinnt und jeder Charakter hat seine ganz eigenen Vorlieben, wenn es um die Auswahl der Speisen geht. Gibt man einem Mii sein Lieblingsgericht, fördert das seine Entwicklung positiv. Außer Nahrung, kann man den kleinen Protagonisten auch Geld geben, damit sie sich beispielsweise Waffen und Kleidung kaufen können. Die haben aber ihren eigenen Kopf und werden auch mal etwas anderes kaufen, als sie angekündigt haben.

via Gematsu