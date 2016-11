New Danganronpa V3: Die CD der limitierten Version

Spike Chunsoft hat ein Video zu New Danganronpa V3: Everyone’s New Semester of Killing geteilt, welches euch an einem Beispiel die CD präsentiert, die der limitierten Edition beiliegt.

Die CD enthält ausgesuchte Stücke aus dem Soundtrack, sowie Kommentare der Synchronsprecher. In der Aufnahem hört ihr die Songs „Danganronpa V3“, „Beautiful Lie“, „V3 Giron -Break“ und ein besonderes Arrangement von „New T.A“, das sich exklusiv in der limitierten Edition befindet.

In Japan erscheint das Videospiel am 12. Januar für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu