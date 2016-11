Neue Details und Vorbestellerboni zu Nioh

By

Im PlayStation Blog hat Director Yosuke Hayashi einige neue Details zu Nioh verraten. Außerdem hat Sony die digitalen Vorbestellerboni für das Spiel enthüllt. In der Digital Deluxe Edition erhalten Vorbesteller im PlayStation Store zusätzlich ein Waffen-Paket mit fünf neuen Waffen, ein PS4-Avatar und den Season-Pass. Alle Vorbesteller erhalten außerdem die Nioh-Rüstung, die von Wächterstatuen in japanischen Tempeln inspiriert ist. Online-Vorbesteller im PlayStation Store erhalten obendrein die Crimson Master Armour, inspiriert von Yukimura Sanada.

Yosuke Hayashi spricht im Blog vor allem über den Schwierigkeitsgrad von Nioh. „Wir haben mit Nioh ein äußerst herausforderndes Spiel erschaffen. Aus diesem Grund haben wir viel Arbeit in seine Schwierigkeit investiert“, so Hayashi. „So gab es zum Beispiel einen Gegner, der mit einer schnellen Gerade angreift, immensen Schaden zufügt, und gegen den man sich nur schwer verteidigen kann. Dieser Gegner fügt euch jetzt zwar weiterhin hohen Schaden zu, jedoch haben wir die Bewegung so überarbeitet, dass ein Sekundenbruchteil zum Ausweichen oder zur Abwehr bleibt.“

Wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut im deutschen PlayStation Blog vorbei.