Hellblade: Entwickler erklären Stimmen in Senuas Kopf

Seit Juni haben wir nichts mehr über Hellblade: Senua’s Sacrifice gehört. Heute gibt es endlich wieder Neuigkeiten zu dem Spiel von Ninja Theory. Die Entwickler erzählen in einem neuen Video-Tagebuch mehr über den Sound und Senuas Stimmen im Kopf. Protagonistin Senua leidet bekanntlich an einer Geisteskrankheit. Wie man sie möglichst eindringlich dem Spieler vermitteln will, erzählen euch die Entwickler in diesem neuen Video.