Final Fantasy XV: MMO für Smartphones in Entwicklung

Entwickler Machine Zone – unter anderem bekannt für Mobile Strike und Game of War – arbeitet zusammen mit Square Enix an einem Massively-Multiplayer-Online-Mobile-Spiel, welches auf Final Fantasy XV basiert. Dies kündigte das Studio an.

Einen Titel zum Spiel gibt es bisher allerdings genauso wenig wie einen Releasetermin. Es ist aber bereits bekannt, dass das Spiel die Charaktere, die Storyline und den Soundtrack des Konsolenspiels mit der Technologie von Machine Zone kombinieren wird. Dies “erlaubt es Millionen von Spielern auf der gesamten Welt, in einem einzigen Universum in Echtzeit zusammen zu spielen.”

In einem Statement sagte Machine-Zone-Gründer und CEO Gabe Leydon: “Es ist eine Ehre an einem Franchise zu arbeiten, dass ich seit meiner Kindheit liebe. Final Fantasy ist ein kultiges Franchise im Spielesektor. Final Fantasy XV in die mobile MMO-Welt zu bringen ist eine bedeutsame Möglichkeit für unsere Spieler und wir sind stolz, mit Square Enix zusammen zu arbeiten.”

Yosuke Matsuda von Square Enix fügte hinzu: “Machine Zone hat eine herausragende Erfolgsgeschichte in der Mobile-Gaming-Welt und wir übergeben Final Fantasy XV in vertrauenswürdige Hände. Wir sind sehr begeistert, mit dem Team von MZ zu arbeiten, um zwei Anführer in der Gaming-Welt zusammen zu bringen und freuen uns Final Fantasy XV auf der erstaunlichen Plattform von MZ. Wir arbeiten zusammen, um das nächste große, globale Mobile-MMO-Spiel von MZ zu kreieren.”

via Gematsu