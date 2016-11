Final Fantasy XV: Erster Blick ins offizielle Lösungsbuch

Piggyback gewährt wie gewohnt vorab einen ersten Blick in das offizielle Lösungsbuch zu Final Fantasy XV. Auf 21 Seiten, die direkt aus dem Buch entnommen sind, könnt ihr erste Einblicke in die Struktur und Qualität des Buches gewinnen. Der Guide liegt in Kürze wohl auch in deutscher Sprache vor.

Das Buch erscheint wie immer in zwei Versionen, davon ist eine mit Hardcover versehen. Die normale Version des Lösungsbuches kostet 19,99 Euro und kann bei Amazon vorbestellt werden. Final Fantasy XV erscheint am 29. November hierzulande für PlayStation 4 und Xbox One.