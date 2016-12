Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

By

Die neue Ausgabe der Famitsu ist in Japan erschienen und auch in dieser wurden wieder ein paar Spiele von vier Redakteuren unabhängig voneinander getestet und bewertet. In dieser Woche wurden unter anderem Yakuza 6 (PS4) und Miitopia (3DS) getestet.

Yakuza 6 (PS4) – 10/10/9/10 [39/40]

Puyo Puyo Chronicle (3DS) – 8/8/8/8 [32/40]

Megami Meguri (3DS) – 8/8/8/8 [32/40]

The Banner Saga 2 (PS4) _ 8/7/7/9 [31/40]

Miitopia (3DS) – 7/8/8/8 [31/40]

Driveclub VR (PS4) – 7/8/7/9 [31/40]

Gudetama: Okawari Ikagassuka (3DS) – 7/7/7/7 [28/40]

via Gematsu