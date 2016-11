Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die neue Ausgabe der Famitsu ist in Japan erschienen und auch in dieser wurden wieder ein paar Spiele von vier Redakteuren unabhängig voneinander getestet und bewertet. In dieser Woche wurden unter anderem Pokémon Sonne/ Mond (3DS), The Princess is Money-Hungry (PSV) und Mafia III (PS4, XBO) getestet.

Pokémon Sonne/Mond (3DS) – 9/10/10/9 [38/40]

Samurai Warriors: Sanada Maru (PS4) – 9/9/8/9 [35/40]

Samurai Warriors: Sanada Maru (PS3) – 9/9/8/9 [35/40]

Samurai Warriors: Sanada Maru (PS Vita) – 9/9/8/9 [35/40]

SD Gundam G Generation Genesis (PS4) – 8/8/8/8 [32/40]

SD Gundam G Generation Genesis (PS Vita) – 8/8/8/8 [32/40]

Code:Realize – Shukufuku no Mirai (PS Vita) – 8/8/8/8 [32/40]

Mafia III (PS4) – 7/8/8/8 [31/40]

Mafia III (XBO) – 7/8/8/8 [31/40]

Aikatsu Stars! My Special Appeal (3DS) – 7/8/8/7 [30/40]

The Princess is Money-Hungry (PS Vita) – 7/8/8/7 [30/40]

Otome Riron to Sono Shuuhen: Bon Voyage (PS Vita) – 7/8/7/7 [29/40]

LEGO Ninjago: Nindroids (3DS) – 6/7/8/7 [28/40]

LEGO Ninjago: Nindroids (PS Vita) – 6/7/8/7 [28/40]

Torikago no Mirage: Hatsukoi no Tsubasa (PS Vita) – 7/7/7/7 [28/40]

id: Rebirth Session (PS Vita) – 6/6/7/8 [27/40]

Traveling Stars (PS Vita) – 7/7/7/6 [27/40]

Tetsudou Nippon! Rosen Tabi: Aidzu Tetsudou-Hen (3DS) –

via Gematsu