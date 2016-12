Die neuen Inhalte in Digimon World: Next Order

Bandai Namco hat neue Details zu Digimon World: Next Order veröffentlicht. Dabei geht es um die neuen Inhalte für das PlayStation-4-Spiel, das einst in Japan für PlayStation Vita erschienen ist. Next Order wird die neue Power-Up ExE-volution, neue weiterentwickelte Digimon und eine neue Story bieten.

Mit der neuen Digitation ExE-volution (ExE) können Spieler das Blatt im Kampf zu ihren Gunsten wenden! Alle Digimon in Digimon World: Next Order, inklusive der zwölf zusätzlichen digitalen Monster, können sich weiterentwickeln. Zwei Digimon sind nun auch in der Lage, zu einem mächtigen Digimon zu verschmelzen. Das ist besonders in Gefahrensituationen von großem Vorteil. Diese spezielle Digitation kann nur einmal am Tag (Ingame-Zeit) angewendet werden, wenn das Digimon k. o. gegangen ist und eine starke Verbindung mit den Digimon Partnern besteht. Spieler können sich mit neuen weiterentwickelten Digimon wie „EmperorGreymon” und „MagnaGarurumon” verbünden. Mit der ExE-volution-Technik miteinander kombiniert, wird daraus das Ultimate Digimon „Susanoomon”! Viele andere Digimon wie „Dark Dramon“, „Bancholeomon” und „Chaosmon” werden in Digimon World: Next Order enthalten sein. Die komplett neue Story von Digimon World: Next Order wartet zusätzlich mit neuen Events für die Digimon-Partner auf. Spieler bereisen die digitale Welt und suchen diese unterschiedlichen Events, um Energie und Belohnungen zu erhalten.

Digimon World: Next Order erscheint am 27. Januar 2017 in Europa. Bei Amazon könnt ihr es euch bereits vorbestellen. Es gibt fünf Sprachen, darunter auch deutsche Untertitel. Zudem warten englische und japanische Sprachausgabe. Die offizielle japanische Website bietet zudem einige neue Screenshots: