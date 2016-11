Cladun Returns erobert den Westen im Frühling

NIS America beginnt mit der Woche der Ankündigungen für den Westen. Den Auftakt macht der Titel Cladun Returns, der in Europa und Nordamerika unter dem Namen Cladun Returns: This is Sengoku! erscheinen wird. Geplant ist die Veröffentlichung für den Frühling 2017.

NIS America bedient das System PlayStation 4 mit einer Retailversion, für PCs (via Steam) und PlayStation Vita wird das Videospiel nur digital erhältlich sein.

Das Action-RPG spielt in der Welt Arcanus Cella, in der unser Protagonist eines Tages erwacht. Er trifft dort auf den mysteriösen Charakter Yukimura, von dem er erfährt, dass er sich in der Welt der Toten befindet. Um der Welt zu entkommen, muss er das Leid der Toten beenden und ihre Seelen befreien. Doch anstatt nach ihrer Befreiung zu verschwinden, werden die Militärkommandeure einer nach dem anderen in Arcanus Cella wiedergeboren…

Zu den Features gehören die Erstellung des Charakters, das „Magic Circle“-System, sowie ein Multiplayer. Ihr erstellt euren Helden, sowie seine Ausrüstung individuell mit dem „Pixel Editior“.

Im „Magic Circle“-System ordnet man seine Knechte an. Sie dienen dann als eine Art Schutzschild für den General in Dungeons. 200 Magic Circles gibt es. Nicht nur Knechte ordnet man an, auch Items, die dann Effekte im Kampf hervorrufen.

Mit euren Freunden kämpft ihr euch in einem Co-Op-Modus gemeinsam durch die Verliese oder ihr tretet gegeneinander an.

