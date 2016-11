Alle DLCs und neuer Trailer zu 7th Dragon III Code: VFD

Deep Silver hat bekannt gegeben, dass sämtliche DLCs zu 7th Dragon III Code: VFD auch in Europa erscheinen werden. Das RPG erscheint am 2. Dezember hierzulande für Nintendo 3DS. Die lange Liste der DLC findet ihr unten, der erste DLC steht zum Launch kostenlos zur Verfügung. Außerdem veröffentlichte man einen neuen Trailer, den ihr ganz unten seht.

Eine Demo zum Spiel ist seit einigen Tagen im Nintendo eShop erhältlich. Darin übernimmt der Spieler eine vorgegebene Charaktergruppe mit einer Level-Grenze von 10. Darüber hinaus wird es möglich sein, den Spielstand der Demo in das fertige Spiel zu importieren. Spieler müssen in der Vollversion so nicht von Null anfangen und erhalten zudem eine nützliche Startausrüstung. Die in der Demo verdienten Fähigkeitspunkte können zudem neu verteilt werden. Folgende Boni erhalten Spieler für das Übertragen des Spielstandes:

EX Upper: Ausrüsten, um die Menge an gewonnener Erfahrung um den Faktor 1,2 zu erhöhen

Skill Upper: Ausrüsten, um die Menge an gewonnenen Fähigkeitspunkten um den Faktor 1,2 zu erhöhen

Nagamimi-Charm: Ausrüsten, um die Angriffs-, Bewegungs- und Fluchtrate zu erhöhen

10.000 Az (Spielwährung)

Die sieben zusätzlichen DLCs helfen dem Spieler entweder mit Erfahrungs- oder Geld-Boosts, schalten Charaktere frei oder fordern die Helden mit neuen Bosskämpfen heraus. Die DLCs sind im Einzelnen: