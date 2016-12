World of Final Fantasy: DLC bringt Sora im Chibi-Stil

By

Square Enix hat bekannt gegeben, dass Sora bald die Welt von Grymoire in World of Final Fantasy bereisen wird! Der Star der Kingdom-Hearts-Reihe wird im Chibi-Stil als kostenloser DLC noch im Winter zur Verfügung stehen. Er trägt dabei sein Outfit aus Kingdom Hearts: Dream Drop Distance. Auch in Vorbereitung auch den Release von Kingdom Hearts HD 2.8 im Januar.

In World of Final Fantasy begleiten Spieler die Zwillinge Reynn und Lann auf ihrer Reise durch die geheimnisvolle Welt Grymoire und ihrer Suche nach ihren verlorenen Erinnerungen. An diesem seltsamen Ort werden die jungen Helden über 200 einzigartige und wundervolle Kreaturen, genannt Miragen, und eine ganze Reihe legendärer Final Fantasy-Charaktere treffen. Mit Hilfe des neuartigen Mirage-Kampfstapel-Systems lassen sich auch die fürchterlichsten Feinde besiegen.

World of Final Fantasy ist seit heute erhältlich. Den Veröffentlichungstrailer seht ihr hier: