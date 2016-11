Danganronpa 1 und 2 erscheinen für PlayStation 4

NIS America hat angekündigt, dass Danganronpa 1•2 Reload bald in Nordamerika und Europa für PlayStation 4 erscheint. Der angekündigte Titel enthält die Spiele Danganronpa: Trigger Happy Havoc und Danganronpa 2: Goodbye Despair und soll Anfang 2017 für 39,99 Dollar (ca. 36 Euro) auf den Markt kommen.

Auch eine limitierte Version wird im NIS America Online Store vorbestellbar sein. Die Sonderedition kostet 59,99 Dollar und enthält neben dem Spiel auch ein 40-seitiges Artbook und einen Soundtrack, der zwei CDs mit insgesamt 27 Liedern umfasst. Zudem gibt es eine Monokuma-Sonnenbrille und Münze und einen Sticker der mit der Aufschrift „Sorry I was born stupid“. Alles verpackt in einer Sammlerbox.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc dreht sich um die Akademie Hope’s Peak, eine prestigeträchtige Schule, auf die nur die allerbesten jungen Menschen des Landes kommen – die ultimativen Schüler. Doch hinter der edlen Fassade finden sich die Auserwählten gefangen mit einem verrückten Bären wieder und sollen ein hoffnungsloses und tödliches Spiel spielen. In der Fortsetzung Danganronpa 2: Goodbye Despair geht es um neue ultimative Schüler, die auf der Insel Jabberwock gefangen sind. Auch hier ist der verrückte Teddy dabei und es geht wieder um Leben und Tod.

Zeitnah wird auch der neueste Ableger der Serie in Japan an den Start gehen: Am 12. Januar 2017 wird Danganronpa V3: Everyone’s New Semester of Killing in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Die geplanten Preise sind 7.400 Yen (circa 66 Euro) für die PlayStation-4-Version und 6.400 Yen (circa 57 Euro) für die Fassung, die für PlayStation Vita veröffentlicht wird.

via Gematsu