Bloodstained findet mit 505 Games einen Publisher

Bloodstained ist mit 5,5 Millionen US-Dollar und über 65.000 Unterstützern eines der erfolgreichsten Kickstarter-Projekte, zumindest was die Finanzierung angeht. Doch einen Partner hatte das Spiel bisher nicht. Mit 505 Games ist dieser Partner nun aber gefunden. Der Publisher hat eine Einigung mit den Entwicklern über weltweite Vertriebsrechte über alle Plattformen für Bloodstained erzielt. Koji Igarashi selbst gibt die Zusammenarbeit in einem neuen Video bekannt, das auch einige neue Gameplay-Szenen zeigt. So eine actionreiche Videoproduktion sei eine der Dinge, die ein Publisher übernimmt, heißt es.