TGS 2016: The Great Ace Attorney 2 angekündigt

By

Bei dem „Ace Attorney 15th Anniversary“ Stage-Event bei der Tokyo Game Show hat Capcom heute The Great Ace Attorney 2 angekündigt. Ein erster Teaser-Trailer verrät den Fans noch nicht besonders viel zum Spiel. Capcom selbst hat nicht einmal eine Plattformen genannt. Der erste Teil erschien im Juli 2015 in Japan und war ein Prequel zu der Ace-Attorney-Serie. Darin übernimmt der Spieler die Rolle der Vorfahren von Phoenix Wright. The Great Ace Attorney ist bislang nicht im Westen erschienen.

Zur Feier des 15. Geburtstags der Serie veröffentlichte man außerdem einen „History-Trailer“.

via Gematsu