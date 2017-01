Nights of Azure 2: Mondaufgang auch im Westen

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon wurde erst Ende August für Japan angekündigt, doch der Publisher Koei Tecmo ließ bereits verlauten, dass auch dieser Titel, wie sein Vorgänger, im Westen erscheinen wird.

Einst, in den Stunden des Lichts, griff der Mensch noch aktiv ein in die Schlacht zwischen Nightlord und den Heiligen. Die Dämonen liefen Sturm und um sie herum wurde alles dunkel. Es wurde eine Welt, die niemals schlief. Alushe, Ritterin der Kurie, ist Leibwächtern von Liliana, ihrer Kindheitsfreundin. In ihrem Schmerz und Leid ist ihr Ziel das Schloss der Queen of the Moon. Doch sie wir attackiert und von Dämonen getötet. Durch die Hand der Kurie wird Alushe als Halbdämonin wiedergeboren, unabhängig von ihrem eigenen Willen, und macht sich auf, Liliana zu retten.

Der Titel wird am Stand von Koei Tecmo auf der Tokyo Game Show präsentiert und soll am 22. Dezember in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen.

via Gematsu