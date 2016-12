Akiba’s Trip: The Animation: Ausstrahlung ab Januar 2017

By

Wie Acquire während eines Events auf der Tokyo Game Show 2016 mitteilte, wird ab Januar 2017 Akiba’s Trip: The Animation in Japan ausgestrahlt. Für die Produktion des Anime ist das Studio Gonzo verantwortlich. Hinter dem Team stehen Hiroshi Ikehata als Supervisor, Kazuho Hyoudou (als Organisator für die Serie zuständig) und die Gestaltung der Charaktere übernimmt Hajime Mitsuda.

Akihabara ist eine Stadt mit einem sehr offenen Geist. In diesem Viertel wird jeder akzeptiert, vom Anfänger bis Profi. Auch wenn man sich alleine nach Akihabara begibt, hier gibt es immer jemanden, der einen versteht. Es ist ein Platz, an dem man die Freiheit hat, alles zu tun, was man möchte. Dieser Ort entblößt den Körper und die Seele.

Man findet hier nicht nur Spiele, sondern auch Maids, Idols und Gourmets der zweiten Klasse. Dennoch herrscht kein Frieden, denn es werden Kämpfe gegen „Bagurimono“ ausgetragen. Die offizielle Webseite findet ihr im Internet.

via Gematsu