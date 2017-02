Nintendo-NX-Version von Dragon Quest X bestätigt

By

Immer mehr Entwickler und Publisher bestätigen hier und da ihre Unterstützung für die kommende Nintendo-Konsole NX. Den allerersten Sprung machte schon 2015 Square Enix beim Jubiläums-Event rund um Dragon Quest, bei dem man, höchstwahrscheinlich aus Versehen, das MMORPG Dragon Quest X und den allerneuesten Teil der Reihe, Dragon Quest XI, für NX angekündigt hatte. Schnell ruderte der Publisher zurück und nur Stunden später hieß es, man würde es lediglich „in Erwägung ziehen“.

Doch die neueste Ausgabe der Famitsu bestätigt nun, dass zumindest Dragon Quest X für Nintendo NX erscheinen wird. Denn in einem Interview mit Dragon Quest X Produzent Yosuke Saito und Director Chikara Saito gab man nun bekannt, dass man neben der PlayStation-4-Fassung auch an einer NX-Version von Dragon Quest X arbeite. Diese beiden Umsetzungen würden „der Höhepunkt“ für das Spiel sein. Über den Release der PlayStation-4-Version gab man nur an, dass diese mit gutem Timing und lange vor Dragon Quest XI veröffentlicht wird.

via DualShockers