Gamescom 2016: Unser Ersteindruck zu ELEX

Auf der diesjährigen Gamescom-Messe in Köln gab es besonders ein Rollenspiel, welches die Aufmerksamkeit auf sich zog: Final Fantasy XV. Doch hinter den Kulissen versteckte sich ein weiterer Kandidat, der erst im kommenden Jahr veröffentlicht werden soll und vorerst nur der Presse präsentiert wurde. Die Rede ist von ELEX, dem neuesten Werk der Risen- und Gothic-Schöpfer Piranha Bytes. Was man uns genau präsentiert hat und ob es der nächste große RPG-Überraschungshit im Jahre 2017 werden könnte, verraten wir euch in unserem Bericht.

Nachdem man mehr als 20 Jahre reine Fantasy-Rollenspiele entwickelt hat, war man der Auffassung, nach Risen, Gothic und Co. etwas anderes machen zu wollen. Mit ELEX, einem Fantasy-Sci-Fi-Rollenspiel, wollen die Entwickler bei Piranha Bytes sich an etwas Neuem versuchen. ELEX selbst spielt in einer etwas ferneren Zukunft und nach der großen Apokalypse, wie man sie schon aus vielen anderen Titeln kennt. Auf der Suche nach dem gleichnamigen Element, welches Energie für die Maschinen der Menschen beschert, ihnen magische Fähigkeiten verleiht und sogar neue Lebensformen erschaffen kann, ist es eure Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Welt nicht ins absolute Chaos stürzt. Mit Schusswaffen, aber auch Schwertern und den bereits erwähnten magischen Fähigkeiten solltet ihr bestens für das gewappnet sein, was vor euch liegt.

Waffen und Co. hört sich toll an, doch müssen diese erst einmal gefunden und/oder gebaut werden. ELEX setzt auf ein klassisches Crafting-System, dass nicht nur für die Herstellung von Waffen existiert. Es gibt zum Beispiel auch eine Heimatbasis, die es aufzubauen gilt. Dort haust ihr selbstverständlich nicht alleine, denn auf euren Reisen trefft ihr auf jede Art von Begleiter, die euch lieb ist. Ähnlich wie in Fallout könnt ihr euren Begleiter auswählen, eure Beziehung zu ihm verbessern oder aber auch verschlechtern. Manchen wird es gefallen, wenn ihr andere Lebensformen rettet, andere wiederum ergötzen sich daran, wie ihr alles andere, was dieselbe Luft atmet, dem Erdboden gleich macht. Sind eure Kumpanen unzufrieden mit dem, was ihr tut, werden sie euch verlassen und im schlimmsten Fall sogar töten wollen.

Die Bezeichnung „Sci-Fi-RPG“ besteht nicht ohne Grund, denn auf euren Reisen trefft ihr sowohl auf extrem moderne High-Tech-Mechs, die euch Feuer unterm Hintern machen, als auch auf klassische Urzeitmonster wie Raptoren. Doch egal ob Neuzeit oder Urzeit – in jedem Kampf ist euer Jetpack die ultimative Waffe oder der letzte Ausweg und ein wichtiger Hauptbestandteil auf eurem Abenteuer.

Leider dauerte die Präsentation nur 15 Minuten, doch was man sah, war auf jeden Fall interessant. An vielen Dingen muss noch ein wenig gefeilt werden, wie die Animationen der Figur, wie sie ihre Waffen benutzt, die Benutzeroberfläche und andere Kleinigkeiten, um ein durchweg flüssiges und unterhaltsames Gameplay bieten zu können. Als Meilenstein würde ich den Titel bisher nicht bezeichnen, da das gewisse Etwas fehlt. Er ist jedoch eine kleine, willkommene Abwechslung zwischen all den Vollblut-Sci-Fi- oder -Fantasy-Spielen, denn das „und“ in der Mitte der Genres macht den Unterschied und höchstens Horizon: Zero Dawn stößt bisher ELEX etwas aus dem Lichtkegel der großen Bühne.

ELEX soll im Laufe des Frühjahrs 2017 für PlayStation 4, XBox One und PCs erscheinen. Im Anschluss findet ihr noch die Gameplay-Szenen, welche man uns präsentierte.