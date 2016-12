Dark Horse veröffentlicht Zelda: Art & Artifacts

Der Verlag Dark Horse wird ein neues Artbook zu The Legend of Zelda veröffentlichen. Am 21. Februar 2017 soll „The Legend of Zelda: Art & Artifacts“ erscheinen. Neben vielen Artworks bietet das Buch auf über 400 Seiten auch eine Reihe von Interviews mit Entwicklern der Serie.

Auf den bebilderten Seiten sollen Fans „offizielle Pixel-Art der frühen Serie“ sowie „seltene Promo-Artworks, die nie zuvor in diesem Format veröffentlicht wurden“, finden können. Zudem soll das Buch auch einen Vorgeschmack auf Zelda: Breath of the Wild bieten. Bei Amazon könnt ihr euch das neue Buch schon vorbestellen.

via Eurogamer