Dead Rising 4: Microsoft-Zeitexklusivität bestätigt

By

Das während der diesjährigen E3 vorgestellte Dead Rising 4 erscheint bereits Ende 2016 für Xbox One und PCs. Während schon Capcom Vancouver via Twitter verkündete, dass Besitzer von PCs und Xbox One Dead Rising 4 „zuerst“ spielen könnten, soll sich Microsoft gegenüber Gamespot präziser ausgedrückt haben.

Im Hause Microsoft sei man froh über die bereits lange andauernde Partnerschaft mit Capcom und wolle helfen, die Erwartungen beider Seiten an den Titel zu erfüllen. Ferner soll Dead Rising 4 für Windows 10 genau 90 Tage lang exklusiv sein, für Xbox One insgesamt ein Jahr lang konsolenexklusiv.

via GameSpot