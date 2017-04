Experience enthüllt Yomi wo Saku Hana für Xbox One

Für das System Xbox One hat die Firma Experience den Titel Yomi wo Saku Hana enthüllt, der in Japan im Frühling 2017 erscheinen soll. Das Genre des Videospiels wurde noch nicht benannt, allerdings soll es kein Dungeon Crawler werden. Stattdessen sollen Elemente aus einem Hack and Slash enthalten sein. Der Stil wirkt japanisch und der gewählte Schauplatz ist mit der Welt verbunden, die in Students of the Round existiert.

In diesem Spiel sind die Menschen nur in der Nacht aktiv. Am Tag verwandeln sie sich in Knochenhaufen. Zur dieser Ankündigung gibt es ein Video, welches uns eine Stadt voller Skelette, die beiden Figuren Sakura und Aoi sowie ein Schlachtfeld, auf dem Blumen blühen, zeigt.

via Gematsu