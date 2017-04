Sakaguchi lobt Final Fantasy XV und Director Tabata

Die ersten Sekunden von Uncovered: Final Fantasy XV gehörten dem Vater von Final Fantasy: Hironobu Sakaguchi. Er reiste extra nach Los Angeles, um die Show zu eröffnen. Im Anschluss an die Show blieb er für ein kleines Gespräch und gab seinen eigenen Einblick zu Spiel, Film, Anime und Director Hajime Tabata:

“Tabata-san ist ein wirklich erstaunlicher Kerl. Um etwas mit dieser Qualität und auf diesem Level zu machen, braucht man viel Geduld und auf eine gewisse Weise Mut. Um diese Qualität zu erreichen, benötigt man Fähigkeiten, Leidenschaft, aber auch Entschlossenheit. Ich habe wirklich gemerkt, dass Tabata-san das in höchstem Maße hat.”

“Es hat mich wirklich aus den Socken gehauen, dass es so viele Dinge gibt. Wir haben die Anime-Serie, wir haben den Film und ich bin vom Umfang des Inhalts, der produziert wurde, überwältigt. Dann habe ich sie mir alle angeschaut und sagte ‚wow, die haben auch eine solch hohe Qualität. Es gibt nichts Negatives. Sie sind einwandfrei.‘ und ich war einfach nur erstaunt.”

Sakaguchi lobte auch Tabatas Fähigkeit auf der Bühne zu improvisieren:

“Dann sah ich ihn heute, wie er das mit dem Ding am Ende machte, den „Air-Button“ drücken. Ich sah heute eine andere Seite von ihm und ich dachte… ich dachte wirklich, dass dort ein echter Knopf ist und als er das machte, dachte ich nur “wow”. Er ist ein sehr spezieller Kerl.”

Tabata antwortete mit einer Abschiedsnachricht, in welcher er Sakaguchi, Yoshitaka Amano und Nobuo Uematsu für deren Unterstützung dankte:

“Ich habe eben mit Sakaguchi-san und Amano-san gesprochen, wie auch schon damals, und gesagt, was wir mit Final Fantasy XV erreichen wollen. Wenn ich heute ihre Reaktionen sehe und was sie gesagt haben höre, fühle ich mich großartig mit dem, was wir mit Final Fantasy XV erreicht haben. Ich denke, dass es das alles wert war.”

“Als ich ihre Botschaften hörte und was sie gesagt haben und ich nun hier mit den Gründungsvätern von Final Fantasy bin… Was sie über das Spiel gesagt haben und ihre Zustimmung gegeben haben und die Zuversicht, die sie haben, steigert unsere Motivation. Wir arbeiten bis zum Ende und bringen dieses Spiel raus und zu euch. Es war wirklich eine großartige Erfahrung und gibt mir Zuversicht. Danke.”