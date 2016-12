ForwardWorks: Sony gründet neue Mobile-Firma

By

Nintendo hat verdammt lange gebraucht, um einzusehen, dass Mobile-Gaming eine Goldgrube ist. Mit Miitomo ist die erste Nintendo-App inzwischen in Japan erhältlich und knackt alle Downloadrekorde. Nicht auszudenken, wenn Nintendo auch noch mit Mario, Donkey Kong und Co. in den Mobile-Gaming-Ring steigt.

Doch auch Sony hat einige markante IPs. Damit auch die schon bald den Mobile-Markt unsicher machen können, gründete Sony Computer Entertainment nun die neue Firma ForwardWorks. Die Firma nimmt ihre Arbeit am 1. April auf und widmet sich ausdrücklich dem iOS- und Android-Markt.