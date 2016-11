Neue Informationen zu Zelda: Majora’s Mask 3D

The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D für Nintendo 3DS steht vor der Tür. Nintendo wird den Nintendo-64-Klassiker an einigen Ecken überarbeiten, doch was genau geändert wird, war bisher noch unklar. Die neue Produktbeschreibung zum Spiel bei Amazon gibt dazu aber ein paar wenige neue Infos preis.

Der Schwierigkeitsgrad soll bekanntlich der alte bleiben. Doch es wird eine Reihe kleiner Features geben, die Majora’s Mask zugänglicher machen sollen. So zum Beispiel ein verbessertes Speichersystem. Im Original musste man entweder bis zum Ende des dritten Tages spielen und dann mit der Hymne der Zeit die Zeit zurückdrehen. Dabei wurde der in der Spielwelt gemachte Fortschritt gespeichert. Außerdem konnte man einmalig an Eulenstatuen speichern, doch nach dem Laden war dieser Spielstand wieder gelöscht.

Im Remake wird es laut Produktbeschreibung „Eulen- und neue Federstauen“ in ganz Termina geben. Dort kann nun jederzeit speichern. Außerdem gibt es die aus dem Ocarina-of-Time-3D-Remake bekannten Shiekah-Steine. Dort kann man sich mit kurzen Videos und Bildern Hilfestellungen geben lassen.

The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D soll im Frühjahr 2015 für Nintendo 3DS erscheinen!

via Eurogamer