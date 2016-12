Malicious Rebirth erscheint morgen für PS Vita

By

Seit November 2012 ist Malicious Rebirth in Japan erhältlich. Es handelt sich dabei um eine Portierung des einstigen PS3-Titels für die PlayStation Vita. Das Original ist schon lange im PlayStation Store erhältlich und in der Zwischenzeit war der PS3-Titel sogar kostenlos für PS Plus Nutzer.

Ab morgen dürfen dann auch PS Vita-Fans zugreifen, sie müssen allerdings wieder zahlen. Für 12,99 Euro gibt’s die neue Fassung mit einigen Änderungen und Ergänzungen. Malicious Rebirth enthält zusätzlich ein neues „Wiedergeburt“-Kapitel mit neuen Levels, neuen Bossen und neuen Aktionen. Außerdem habt ihr Zugriff auf alle Modi des Originalspiels sowie die weltweite Bestenliste.

via sony