Square Enix registriert Bravely Second und Bravely Third

Das erste Sequel der Bravely Default Serie könnte Bravely Second heißen. Und das dritte Bravely Third. Das wäre freilich nicht besonders einfallsreich, aber Square Enix hat sich die Trademarks für diese Titel nun in Japan registrieren lassen. Ob weitere Spiele tatsächlich so heißen werden, ist natürlich offen.

Wir dürfen uns zunächst auf Bravely Default: For the Sequel freuen, dass hierzulande noch 2013 als Bravely Default: Where the Fairy Flies für den Nintendo 3DS erscheint. Neben Überarbeitungen am User Interface, am Kampfsystem, besserer Grafik, und sogar Verfeinerungen in Kapitel 7 und 8 gibt es auch drei statt nur einen Speicherslot.

via gematsu