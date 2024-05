The Witcher: Netflix gewährt ersten Blick auf neuen Geralt-Darsteller Liam Hemsworth

Nach einigen durchgesickerten Fotos zu Beginn des Monats gibt es nun einen offiziellen ersten Blick auf Liam Hemsworth als Geralt von Riva in der vierten Staffel der Netflix-Serie The Witcher.

Ein neues Bild zusammen mit einem kurzen Filmausschnitt zeigt den Schauspieler mit Geralts weißen Locken und einem entsprechend launischen Blick. „Sein Look befindet sich seit über einem Jahr in der Entwicklung, daher ist es aufregend, endlich einen offiziellen Vorgeschmack auf Liam Hemsworth als Geralt von Riva zu geben“, sagte Showrunnerin Lauren S. Hissrich gegenüber EW.

„Besetzung und Crew waren gleichermaßen beeindruckt von der Leidenschaft, Energie und Verkörperung, die Liam vom ersten Tag an in die Figur eingebracht hat – struppiger Bart, ikonische Narbe und alles! Wir haben so viel Spaß beim Dreh der vierten Staffel und freuen uns darauf, die Fans auf dieser Reise mit uns zu begrüßen“, so Hissrich.

Hemsworth wurde bereits 2022 als Mitglied der Besetzung für die vierte Staffel von The Witcher angekündigt, als der ehemalige Geralt-Schauspieler Henry Cavill ankündigte, dass er „sein Medaillon und seine Schwerter niederlegen“ würde.

via Eurogamer, Bildmaterial: Netflix, The Witcher, The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED