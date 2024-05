The Pokémon Company stellt neue Kollektion zum Transform-Pokémon Ditto vor

Ditto ist für seine Verwandlungskünste bekannt – und nimmt jetzt ganz neue Formen an. The Pokémon Company spendiert dem Transform-Pokémon eine eigene Kollektion. Die ist ab sofort in den Pokémon Centern weltweit verfügbar bzw. dort, wo es ein Pokémon Center denn gibt.

Die „Simply Ditto“-Kollektion des klumpigen Kumpels, der schon mit der ersten Pokémon-Generation eingeführt wurde, beinhaltet vor allem gemütliche Loungewear, darunter lange und kurze Hosen, Shirts und Pullover sowie Socken.

Einige Kleidungsstücke sind sehr dezent und haben nur einen subtilen Hinweis auf Ditto. Ganz Ditto-like eben. Preislich seid ihr mit 49,99 US-Dollar für Shirt, 59,99 US-Dollar für Pullover, 39,99 US-Dollar für Shorts und 19,99 US-Dollar für Socken dabei. Die Produktseite zur Kollektion findet ihr hier.

Wermutstropfen: Selbst die Online-Stores des Pokémon Centers verschicken nicht international. Ihr seid also auf findige Importhändler angewiesen. Übrigens besteht ein wenig Hoffnung, dass doch noch irgendwann ein Pokémon Center in Deutschland eröffnet. Kürzlich kündigte The Pokémon Company neue Filialen für zwei Länder an.

Bildmaterial: The Pokémon Company, Pokémon Center