Symphonic Memories: Konzerte mit Octopath Traveler, Xenogears und mehr bald auch in Deutschland

2018 riefen Merregnon Studios und Thomas Böcker (Final Symphony) mit „Symphonic Memories“ eine neue Konzertreihe ins Leben. Seitdem tourt sie mit wechselndem Programm durch die Welt und 2025 wird es wieder Zeit für zwei Stopps in Deutschland.

Das lizenzierte Konzertprogramm bietet Musik aus Square-Enix-Rollenspielen. In Lyon präsentierte man im April 2023 beispielsweise Themen aus Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, Chrono Trigger und Kingdom Hearts.

In Deutschland werden 2025 unter anderem Final Fantasy VIII, Final Fantasy XV, Xenogears und Octopath Traveler auf dem Plan stehen. Am 9. März 2025 solltet ihr euch dafür im Nikolaisaal in Potsdam einfinden. Am 11. Juni 2025 gibt es ein zweites Konzert in der Philharmonie Wunderino Arena in Kiel. Tickets gibt es bereits.

„Ob auf der Bühne oder im Saal: Hier treffen echte Spielernaturen aufeinander – besessen von ihrem Metier und immer auf dem Sprung zum nächsthöheren Level. Dieser sinfonische Trip durch legendäre japanische Computerspiele lässt Zockerherzen höherschlagen“, führt man ein.

Die Partituren stammen von Jonne Valtonen, Andreas Hedlund und Roger Wanamo. Die Leitung und Moderation übernimmt Eckehard Stier. Mit dabei sind auch die beiden Solisten Mischa Cheung am Klavier und Charlotte Thiele an der Violine. Das „Violin Concerto“ von Vonne Valtonen für Octopath Traveler wird dabei Premiere außerhalb Japans feiern. Einen kleinen Auszug dazu hört ihr unten.

Eine Hörprobe:

Bildmaterial: Merregnon Studios