Stellar Blade: Gratis-Update liefert diese neuen Outfits, Überraschungen und einen Spielmodus

Mit einem heutigen Update fügt Shift Up dem Fanliebling Stellar Blade einen neuen Spielmodus hinzu. In der Boss-Herausforderung tretet ihr gegen alle 19 Bosse aus dem Basisspiel an. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr sie schon einmal besiegt habt.

Die Herausforderungen lassen sich mit einigen Modifikationen und weiteren Voreinstellungen bestreiten. So können die Kämpfe entweder herausfordernder oder einfacher gestaltet werden. Auch die Attribute von Eve können angepasst werden.

Nach jedem Kampf werden eure Daten analysiert und ihr erhaltet Statistiken wie Kampfzeit, Anzahl perfekter Paraden und mehr, um diese mit Freunden zu vergleichen. Wer alle Boss-Herausforderungen mindestens auf dem normalen Schwierigkeitsgrad absolviert, erhält den Neurolink-Suit für Eve.

Das Update enthält darüber hinaus zwei weitere neue Outfits (Nanosuits – Kunoichi in Weiß und Kunoichi in Schwarz) und einige Spielverbesserungen. Dazu zählt, dass Gegner automatisch wieder anvisiert werden, wenn ihr in den Fernkampfmodus wechselt und dann zurück. Außerdem gibt es eine neue Option, den Kompass immer im HUD anzeigen zu lassen.

In den sozialen Medien berichten Fans außerdem von zwei weiteren kostenlosen Outfits, die ihr im Spiel von Roxanne erhalten könnt. Diese Kostüme sind nicht Teil der offiziellen Ankündigung. Twitter-Nutzer Cladhair_ hat Screenshot gemacht, die ihr unten seht.

Stellar Blade ist seit Ende April erhältlich und startete erwartungsgemäß nicht ganz geräuscharm. Nach Zensurvorwürfen riefen Fans eine Petition ins Leben, um vermeintlich zensierte Kostüme wiederherzustellen. Shift Up wies die Vorwürfe später zurück und erklärte, die finalen Kostüm-Versionen seien die, die man beabsichtigt habe.

