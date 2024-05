Resident Evil 9 soll bald angekündigt werden und der Launch-Monat steht fest, behauptet Insider

Im letzten Jahr bekamen wir das hervorragende Remake von Resident Evil 4 spendiert. Nun könnte der nächste Serieneintrag bereits in greifbare Nähe kommen.

Resident Evil 9 ist zwar noch nicht offiziell bestätigt. Dass an dem Titel gewerkelt wird, dürfte aber so sicher sein wie das Amen in der Kirche. Neuesten Berichten zufolge ist der Titel sogar schon eine lange Zeit in Arbeit und könnte bald aufschlagen.

Das behauptet jedenfalls Capcom-Insider AestheticGamer, auch bekannt als Dusk Golem. Erst neulich gab dieser an, dass der neue Hauptableger noch etwas auf sich warten lassen könnte, weil es zu internen Verspätungen kommt. Jetzt gibt er aber via Twitter Entwarnung.

Dusk Golem zufolge soll Resident Evil 9 „ziemlich bald“ enthüllt und irgendwann im Jahr 2025 veröffentlicht werden. Wenn das, was er erfahren haben mag, zutrifft, könnte es sogar schon im kommenden Januar so weit sein. Wenn der Titel 2025 erscheint, hätte er eine satte Entwicklungszeit von sieben Jahren hinter sich.

Dusk Golem erklärt, das liege daran, dass Resident Evil 9 2018 als achtes Spiel mit der frühen Entwicklung begann, während Resident Evil Village ursprünglich als Spin-off gedacht war, bevor es zum Hauptspiel wurde.

via The Gamer, Bildmaterial: Resident Evil Village, Capcom