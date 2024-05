Prototyp stand schon: Donkey Kong sollte ein 3D-Spiel erhalten, doch daran scheiterte das Projekt

Vicarious Visions arbeitete einst offenbar an einem 3D-Donkey-Kong-Spiel. Das Studio ist heute als Blizzard Albany bekannt und hat zuvor Projekte wie Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 und einige Skylanders-Titel entwickelt.

DK Vine hat dieses Jahr bereits einen Bericht über die Situation veröffentlicht. Nun hat Did You Know Gaming seine eigenen Erkenntnisse nachgelegt, Nintendo Everything berichtet. Der Titel wäre demnach ein 3D-Spiel gewesen, das auf einer großen, offenen Insel spielt.

Die Bewegung und der Flow der Charaktere waren ein wichtiger Teil dessen, was geplant war, sodass Donkey Kong in der Lage gewesen wäre, Wände zu erklimmen und an Ranken zu schwingen. Eine weitere wichtige Mechanik sei das Grinden entlang horizontal angelegter Reben gewesen.

Außerdem plante Vicarious Visions offenbar, DK beim Grinden Bananenschalen als provisorische Schuhe tragen zu lassen. Zudem sei ein eigener Look für DK geplant gewesen, mit riesigen Armen und kurzen Beinen. DK Vine behauptete zudem, dass auch Pauline spielbar gewesen wäre. Die Handlung hätte sich mit einer ökologischen Katastrophe befasst.

Es scheint, dass Vicarious Visions etwa im September 2015 mit der Arbeit an einem Prototyp begonnen hat, der auch etwas Artwork vom Team enthielt. Die Arbeit am Projekt hielt etwa sechs Monate an, nur wenige Mitarbeiter des Unternehmens waren beteiligt. Es stand noch kein Titel fest, es wurde jedoch der Codename „Freedom“ verwendet.

Daran scheiterte es

Der Prototyp zeigte eine dschungelverseuchte Stadtlandschaft. SpielerInnen begannen am Fuße der Stadt, liefen über den Boden und führten bestimmte Bewegungen aus, wie z. B. das Schwingen und Grinden an Ranken, Laufen an Wänden und Hüpfen auf Gegenständen.

Was ist letztendlich aus dem Projekt geworden? Obwohl Nintendo zumindest ein gewisses Interesse an einer Zusammenarbeit mit Vicarious Visions hatte, waren es offenbar Activision, die dazu führten, dass das Projekt zu Beginn des Frühjahrs 2016 eingestellt wurde.

Activision verlagerte seinen Veröffentlichungsfokus, es sollten weniger Einzelspielertitel erscheinen. Auch das Risiko eines potenziellen späteren Ausstiegs seitens Nintendo oder Activision habe die Entscheidung beeinflusst. Die damit verbundenen Kosten hätten das Unternehmen im Zweifel nämlich gezwungen, Mitarbeitende zu entlassen.

Did You Know Gaming:

via NintendoEverything, Bildmaterial: Mario vs. Donkey Kong, Nintendo