Präfektur-Werfen: In Japan ging in der Golden Week ein Spiel viral, das ziemlich kurios ist

Ein kurzes, kostenlos spielbares Indie-Spiel, in dem ihr die japanische Präfektur Shiga auf einen Stock werfen müssen, ging in Japan viral und wurde sogar in den Fernsehnachrichten erwähnt.

Shiga Prefecture Ring Toss wurde in Unity von zwei japanischen Solo-Entwicklern – Hagi24 und Tonarito – erstellt, und ja, die bizarre Nachricht ist kein Scherz.

Die Präfektur Shiga liegt neben der Präfektur Kyoto und ist berühmt für Japans größten Süßwassersee, den Biwa-See. Das Spiel nutzt die Präfektur als Ring, wobei der große See als Loch dient. Ihr werft also die Präfektur Shiga auf einen Stock, der mitten in einem Gewässer steht, bei dem es sich anscheinend um den Biwa-See handelt.

Es ist ziemlich schwierig, den Schuss auszurichten und die richtige Wurfweite zu ermitteln, um ihn auf die Stange zu bringen. Viele Twitter-User tauschen sich darüber aus, wie knifflig und gleichermaßen fesselnd es ist.

Das ungewöhnliche Konzept verbreitete sich während der Feiertage der Golden Week in Japan viral und wurde zwischen dem 29. April und dem 2. Mai über 50.000 Mal gespielt. Es landete schließlich sogar im Okaeri-News-Segment der Asahi Broadcasting Corporation, wie einer der Entwickler via Twitter erklärte.

Auch das PR-Büro der Präfektur Shiga reagierte auf das Spiel und zeigte sich erfreut darüber, dass es nicht nur den berühmten Biwa-See, sondern die gesamte Präfektur zeigte. Sie fügten außerdem hinzu, dass der Biwa-See ein Sechstel der Gesamtfläche von Shiga einnimmt.

Nicht das erste skurrile Spiel des Entwicklers

Einer der Entwickler des Spiels ist der selbsternannte „Amateur Multifaceted Creator“ Hagi42. Der Indie-Entwickler hat in Unity zahlreiche skurrile kostenlose Spiele entwickelt, die er auf seiner Website veröffentlicht hat. Obwohl ihre Spiele auf Japanisch sind, können einige davon problemlos ohne Sprachkenntnisse gespielt werden.

Zu den Titeln gehört Check in Chicken, ein Spiel, das eure Englischkenntnisse testet, während ihr versucht herauszufinden, ob die Leute in einem Hotel „einchecken“ (check-in) möchten oder sich auf „Hühner“ (chicken) beziehen. Es gibt auch ein Spiel, bei dem ihr feststellen müsst, ob ein Bild von künstlicher Intelligenz generiert wurde oder nicht. Und Penguin Power Drive, bei dem ihr einen Pinguin an Hindernissen vorbei manövrieren müsst.

