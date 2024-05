Pokémon Karmesin und Purpur: Schnappt euch diese zwei Paradox-Pokémon am Wochenende

Am kommenden Wochenende könnt ihr zwei Paradox-Pokémon in spannenden Raid-Kämpfen in Pokémon Karmesin und Purpur herausfordern! An diesem Raid-Wochenende erwarten euch Sandfell und Eisendorn.

„Wenn du eine glitzernde Lichtsäule aus einem Tera-Raid-Kristall aufsteigen siehst, geh auf diesen zu und untersuche ihn, um einem Terakristall-Pokémon in einem Tera-Raid zu begegnen“, erklärt The Pokémon Company.

Sandfell, das aussieht wie eine antike Version von Magnetilo, sowie Eisendorn, das nicht ganz zufällig Despotar ähnelt, findet ihr dann in 5-Sterne-Raids. Das Event beginnt am Freitag, dem 24. Mai 2024 um Mitternacht und endet am Sonntag, dem 26. Mai, um 23:59 Uhr deutscher Zeit.

Es handelt sich um versionsexklusive Raids: Sandfell erscheint in Tera-Raid-Kämpfen in Pokémon Karmesin und Eisendorn erscheint in Tera-Raid-Kämpfen in Pokémon Purpur. Die beiden Paradox-Pokémon werden außerdem mit verschiedenen Tera-Typen in den Raids auftauchen.

via Pokémon, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak