Pokémon Karmesin und Purpur: Neuer Geheimcode beschert euch dieses Paradox-Pokémon

The Pokémon Company nutzt die verschiedenen lokalen Wettkämpfe zu Pokémon-Spielen oft zur Verteilung von besonderen Codes. Heute findet koreanische Trainers Cup 2024 statt.

Während des Livestreams dazu hat The Pokémon Company wie vorab angekündigt einen Geheimcode für Flatterhaar in Pokémon Karmesin und Purpur veröffentlicht.

Ab sofort und nur bis zum 7. Mai 2024 erhaltet ihr mit dem Code 987W1THSPECS dieses besondere Paradox-Pokémon. Besonders deshalb, weil es dem Pokémon von Shin Yeo Myeong nachempfunden ist, der in seiner Altersklasse damit den Trainers Cup 2023 gewonnen hat.

Das Flatterhaar ist vom Level 50 und Tera-Typ Fee. Es trägt das Item Wahlbrille, beherrscht die Fähigkeit Paläosynthese und die Attacken Spukball, Zauberschein, Mondgewalt, Donnerblitz. Zudem trägt es das beliebte Partnerband.

Flatterhaar ist die Paradox-Form von Traunfugil und wurde erst mit der neunten Spielegeneration eingeführt. Traunfugil wiederum basiert möglicherweise auf einem Nukekubi, einem japanischen Geisterwesen.

Weltmeister gesucht

Apropos Wettkämpfe, in anderen Pokémon-News: In Pokémon Karmesin und Purpur wird im Sommer der nächste Weltmeister gesucht. Nachdem die europäischen Internationalmeisterschaften abgeschlossen wurden, gab The Pokémon Company kürzlich den Termin zu den Weltmeisterschaften 2024 in Honolulu bekannt.

