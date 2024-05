Pokémon Karmesin und Purpur: Holt euch ein Solisten-Pokémon, das sonst nicht in Paldea wohnt

The Pokémon Company hat das nächste Tera-Raid zu Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur angekündigt. Trainer weltweit dürfen sich auf eine Begegnung mit Primarene freuen.

Primarene kann normalerweise nicht in der Paldea-Region angetroffen werden, eine tolle Gelegenheit für Fans also. Das Solisten-Pokémon ist die letzte Entwicklungsstufe von Robball, einem der Starter-Pokémon der siebten Generation.

Ihr könnt Primarene in schwarzen 7-Sterne-Tera-Raids am kommenden Wochenende fangen. Dafür müsst ihr von Freitag, den 10. Mai 2024, um 00:00 Uhr bis Sonntag, den 12. Mai 2024, um 23:59 Uhr die Augen offen halten. Das Tera-Raid-Event wird dann am kommenden Wochenende noch einmal wiederholt.

Die Primarene-Exemplare, die während des Events erscheinen, verfügen über das Titanen-Zeichen und den Tera-Typ Fee. Wie immer kann nur ein Primarene pro Speicherstand eingefangen werden. Wer bei vorherigen Events bereits ein Primarene gefangen hat, kann nicht erneut eines fangen. Trainer können die Raids aber dennoch absolvieren, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten.

In anderen Pokémon News: Derzeit ist The Pokémon Company wieder voll an der Merchandise-Front aktiv. Die Monpoké-Kollektion bringt man in den Westen, rund um das Thema Tee gibt es eine Merchandise-Sammlung mit Mortcha und in den Pokémon Centern gibt es jetzt die Lazy Summer Collection.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak