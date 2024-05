PlayStation Plus: Spielekatalog wird um Rockstar-Game, Siedler und drei PS1-Klassiker erweitert

Mitte des Monats. Das heißt seit einiger Zeit, dass Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium in Kürze mit neuen Games versorgt werden. Am 21. Mai rotieren wieder neue Spiele in den Katalog.

Angeführt wird das Line-up von Red Dead Redemption 2. Das war allerdings schon mal bei PlayStation Plus verfügbar, langjährige Abonnenten haben es ohnehin in der Bibliothek.

Mit dabei ist auch Watch Dogs, ausgerechnet jetzt, wo es doch Gerüchte darum gibt, dass Ubisoft die Reihe eingestampft habe. Obwohl sich die zwei Spiele immerhin über 10 Millionen Mal verkauft haben.

Vielleicht erregt aber auch die Cat-Quest-Reihe eure Aufmerksamkeit. Die putzige Serie bestehend aus dem ersten und zweiten Teil ist neu für Abonnenten spielbar. Kommt genau richtig, denn der dritte Teil steht in den Startlöchern.

Die neuen Spiele ab dem 21. Mai:

Red Dead Redemption 2 (PS4)

Elder Scrolls Online (PS4 & PS5)

Die Sims 4 Großstadtleben (PS4)

Deceive Inc (PS5)

Crime Boss: Rockay City (PS5)

Die Siedler: Neue Allianzen (PS4)

Stranded: Alien Dawn (PS4 & PS5)

Cat Quest (PS4)

Cat Quest II (PS4)

The LEGO Movie 2 Videogame (PS4)

Watch Dogs (PS4)

Wer „Premium“ abonniert hat, darf sich außerdem über drei neue Klassiker freuen. Diese Spiele sind allesamt auf PS4 und PS5 spielbar. Das sind namentlich, ebenfalls ab dem 21. Mai verfügbar:

2Xtreme (PS1)

G-Police (PS1)

Worms Pinball (PS1)

Im PlayStation Blog ist es auch eine Randnotiz wert, dass auch in diesem Monat Spiele aus dem Abo rotieren. „Im Rahmen unserer normalen Inhaltsaktualisierung wird eine Auswahl an Titeln, wie Horizon Zero Dawn, diesen Monat aus dem Spielekatalog entfernt“, heißt es.

Darüber hinaus verweist man darauf, dass man diese Spiele unter dem Reiter „Letzte Chance zum Spielen“ finden kann. In diesem Monat verlassen neben Horizon Zero Dawn auch zahlreiche Final-Fantasy-Games das Abo.

