PlayStation London Studio verabschiedet sich mit einer Nachricht von allen Fans

Wenn in diesen Wochen Studionamen in Headlines auftauchen, dann hat das viel zu oft einen negativen Hintergrund. So ist es auch in diesem Fall. Sony hat nach 22 Jahren das PlayStation London Studio geschlossen. Pläne dazu hatte Sony schon im Februar öffentlich gemacht.

Das Studio war über viele Jahre vor allem für die SingStar-Spiele verantwortlich. In dem 2002 in London gegründeten Studio wurden außerdem zahlreiche Spiele für EyeToy entwickelt, ebenso wie die VR-Games VR Worlds und Blood & Truth. Zuletzt arbeitete man dem Vernehmen nach an einem Online-Koop-Game mit einem Fantasy-Setting, inspiriert von London.

Mit einer Botschaft in den sozialen Medien verabschiedet sich das Studio jetzt. „Seit mehr als zwanzig Jahren war London Studio die Heimat einiger außergewöhnlich talentierter und wunderbarer Menschen in der Spieleindustrie“, heißt es.

Und weiter: „Jetzt, da wir die Türen schließen und uns auf neue Abenteuer einlassen, möchten wir all unseren ehemaligen und derzeitigen Spielern und Kollegen, die uns im Laufe der Jahre unterstützt haben, ein herzliches Dankeschön sagen. Wir hatten eine wilde und wunderbare Reise!“

Die von Sony angestoßenen Umstrukturierungen kosteten unter anderem EntwicklerInnen von Insomniac, Naughty Dog und Firesprite Jobs. Im Rahmen dessen wurden auch bisher unbekannte Spieleprojekte eingestellt.

