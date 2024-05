Perfect Dark: Reboot-Projekt sei in „einem sehr schwierigen Zustand“ behaupten mehrere Quellen

Der bevorstehende „Perfect Dark“-Reboot von Xbox steht Berichten zufolge vor Herausforderungen und befindet sich in „einem sehr schwierigen Zustand“. Im Giant Bombcast sprach der Journalist Jeff Grubb über das Spiel nach der Schließung mehrerer Xbox-Studios am Dienstag.

„Perfect Dark ist in einem schlechten Zustand, es hört sich an, als wäre es in einem sehr schlechten Zustand. Es hört sich nicht so an, als ob es in irgendeiner Weise wirklich zusammenkommt.“

Der VG247-Journalist Alex Donaldson schloss sich dem an und beschrieb es als „ein Team, das sich wirklich Mühe gab, einen Felsbrocken einen steilen Hügel hinaufzuschieben.“ Auch der Videospielhistoriker Liam Robertson bekräftigt: „Nach dem Wenigen, das ich über die Entwicklung des neuen Perfect Dark gehört habe, klingt es wie ein zukünftiges Video, das gerade entsteht. Ein großes, langwieriges Durcheinander.“

Im Juni 2023 berichtete IGN, dass sich der Neustart „im frühesten Entwicklungsstadium“ befinde und wahrscheinlich noch zwei bis drei Jahre von der Veröffentlichung entfernt sei.

Obwohl das Projekt im Jahr 2020 angekündigt wurde, wurde seitdem nichts mehr davon gezeigt. Hier spielt angeblich eine schwierige gemeinsame Entwicklungspartnerschaft mit Certain Affinity rein, die zwischen 2019 und 2021 an dem Spiel gearbeitet haben, sowie eine hohe Fluktuation bei The Initiative.

via VGC, Bildmaterial: Perfect Dark, Microsoft, The Initiative