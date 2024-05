Paper Mario: Zuvor zensierter Trans-Charakter lebt in der Neuauflage wieder auf

Das Switch-Remake von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor stellt den Trans-Status eines zuvor zensierten Charakters wieder her. Vivian trifft man zunächst als eine der schurkischen Schattensirenen, doch später verlässt sie die Gruppe, um sich Mario anzuschließen.

In der ursprünglichen GameCube-Version wurde die Figur als Transgender geschrieben, was aus der englischen Sprachlokalisierung entfernt wurde. Die neue Switch-Version behebt dieses Problem jedoch, was bedeutet, dass Vivian wieder trans ist, wie ursprünglich beabsichtigt.

In der japanischen Originalversion des GameCube-Spiels fragt Vivians Schwester sie, wie sie sich als Schattenschwester betrachten kann, und verspottet sie, indem sie sagt: „Du bist ein Mann! Ein Mann!“ Vivian antwortet verlegen: „Tut mir leid, Schwester, mein Fehler.“

Dies wurde in den meisten europäischen Versionen des Spiels optimiert, um Vivians Transstatus beizubehalten, sie aber stolzer darauf zu machen. In der italienischen Fassung verspottet Vivians Schwester sie etwa gleichermaßen, doch Vivian antwortet: „Das stimmt, ihr seid zwei Schwestern, aber ich bin jetzt auch eine Frau und ich bin stolz darauf, eine Frau geworden zu sein.“

In der englischen und deutschen Version des Spiels wurde jedoch jeglicher Hinweis darauf, dass Vivian transsexuell ist, vollständig entfernt. Vivian wird stattdessen von ihrer Schwester als hässlich bezeichnet.

Wie jedoch von My Nintendo News bestätigt wurde, hat das Switch-Remake Vivians Transgender-Status nun in der englischen Lokalisierung wiederhergestellt, sodass sie erstmals offiziell für englischsprachige SpielerInnen als trans gilt. Das ist übrigens nicht die einzige Anpassung in der Neuauflage. Das Team passte auch einen Dialog mit anzüglicher Gumba-Belästigung an.

via VGC, Bildmaterial: Paper Mario: Die Legende vom Äonentor, Nintendo