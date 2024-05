Nur an zwei Tagen: Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM feiert in deutschen Kinos Premiere

Gemeinsam mit Piece of Magic Entertainment bringt Bandai Namco Europe den Animefilm Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM exklusiv in die deutschsprachigen Kinos. Das Event findet an nur einem Wochenende statt.

Gundam-Fans können nicht nur die Gelegenheit nutzen, und den Animefilm sehen, sondern auch andere Fans treffen. Über 20 Jahre nach der letzten Veröffentlichung kehrt die Fortsetzung der Gundam-SEED-Reihe mit einer neuen Geschichte zurück in die Kinos.

Der Film wurde von Bandai Namco Filmworks und SHOCHIKU produziert und die Produktion von Sunrise unter Regie von Mitsuo Fukuda durchgeführt. In Japan feierte der Streifen bereits im Januar 2024 Premiere und wurde 2,69 Millionen mal gesehen.

In Deutschland könnt ihr euch am 15. und 16. Juni in die Lichtspielhäuser begeben, in Österreich und der Schweiz gibt es Vorführungen am 22. und 23. Juni 2024. Die teilnehmenden Kinos findet ihr auf dieser Website.

Die Handlung wird so eingeführt: „Das Jahr ist C.E.75 und die Kämpfe dauern an. Es gibt Unabhängigkeitsbewegungen und Aggressionen von Blue Cosmos. Um die Situation zu beruhigen, wurde COMPASS gegründet, eine Agentur, die den globalen Frieden beobachtet, mit Lacus als ersten Präsidenten. Als Mitglieder von COMPASS greifen Kira und seine Kameraden in verschiedene regionale Kämpfe ein. Daraufhin schlägt eine neu gegründete Nation namens Foundation eine gemeinsame Operation gegen einen Stützpunkt von Blue Cosmos vor.“

Der Trailer zum Film:

Bildmaterial: Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM, Bandai Namco, Piece of Magic Entertainment