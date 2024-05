Nintendo spendiert dem bisher besten Switch-Exklusivspiel des Jahres eine Gratis-Prämie

Seit dieser Woche ist Paper Mario: Die Legendäre vom Äonentor für Nintendo Switch erhältlich. Bei OpenCritic steht das Remake bei einem Score von 89 – und ist damit das bisher beste Switch-Exklusivspiel des inzwischen schon fortgeschrittenen Jahres.

Die Konkurrenz dieser Kategorie kommt dabei nicht aus dem eigenen Hause. Mario vs. Donkey Kong (77) sowie Another Code: Recollection (75) oder auch Princess Peach: Showtime (75) landen deutlich in den 70ern.

OpenCritic weist stattdessen Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island mit 84 Punkten. Stark! Und interessant, oder? Außerhalb der Wertung, weil auch für PCs erschienen, aber nennenswert: 1000xREIST (90) und Lorelei and the Layer Eyes (87).

Doch lange Rede, kurzer Sinn: Nintendo spendiert Paper Mario im My Nintendo Store jetzt eine neue Gratis-Prämie. Ihr könnt euch dort für 500 Platin-Punkte zzgl. 2,99 Euro Versandkosten ein Ringbuch im Paper-Mario-Stil sichern. Der Artikel ist lagernd und die Versandkosten könnt ihr auch mit PayPal bezahlen.

„Auf dem Ringbuch siehst du Mario und einige seiner Freunde – sowohl altbekannte als auch neue. Nutze dieses Ringbuch zum Schreiben, Zeichnen und mehr, in der Schule, bei der Arbeit oder wo auch immer du magst“, stellt Nintendo das 75-seitige Büchlein vor.

Und jetzt ist es Zeit, mehr über Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island zu erfahren. Das Spiel ist seit Februar exklusiv für Nintendo Switch erhältlich und es gibt auch eine Handelsversion, auf die ihr bei Amazon* derzeit 10 Prozent Rabatt bekommt.

