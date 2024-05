Nach Balatro-Erfolg: Acquire kündigt Poker-RPG All in Abyss: Judge the Fake an

Publisher Alliance Arts und die Entwickler ACQUIRE und WSS Playground haben das Poker-Adventure-RPG All in Abyss: Judge the Fake für PCs via Steam angekündigt. Der Titel soll noch 2024 an den Start gehen. Praktisch, könnte man so doch noch das Momentum um Balatro mitnehmen, das sich erst neulich als hochgelobter Poker-Geheimtipp entpuppte.

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Asuha, einem selbsternannten „Glücksspiel-Wunderkind“, das sich aufmacht, die besten „Texas-Hold’em“-SpielerInnen herauszufordern. Dazu macht ihr von verschiedenen Fähigkeiten Gebrauch. Etwa indem ihr das Spiel Eurer Feinde begrenzt, oder Einblicke in ihre Karten gewinnt.

Am Ende eines jeden Kapitels bekommt ihr es dann mit den sogenannten „Hexen“ zu tun. Diese fungieren als Bossgegner und prüfen eure Poker-Fähigkeiten aufs äußerste.

Für die Planung und Entwicklung zeichnet Acquire verantwortlich, die bereits an Octopath Traveler werkelten. Das Szenario stammt aus der Feder von Shusei Sakagami und das Charakterdesign steuert SKYn bei. Ob der Titel auch für Konsolen erscheint, bleibt abzuwarten.

Der Ankündigungstrailer

via Gematsu, Bildmaterial: All in Abyss: Judge the Fake, Aquire, Alliance Arts