Mit erzählerischer Tiefe von Chrono Trigger und „Mario & Luigi“-Charme will Keylocker überzeugen

Bei ID@Xbox stellte Serenity Forge mit Entwickler Moonana eine Xbox-Version von Keylocker: Turn Based Cyberpunk Action vor. Das Spiel, das die Genrebezeichnung im Namen trägt, erscheint im Sommer zunächst für PC-Steam und Xbox.

Die Kickstarter-Kampagne finanzierte darüber hinaus auch Versionen für PlayStation und Switch. Auf der Kickstarter-Seite beantworten die Macher die Frage nach der Switch-Version mit „more news soon“ – die offizielle Website von Publisher Serenity Forge listet das Spiel nur noch für PC und Xbox. Sieht aus, als müssten sich PlayStation- und Switch-Fans gedulden.

Doch zurück zu den Inhalten: Keylocker ist ein „bizarres und buntes rundenbasiertes Rhythmus-JRPG“, in dem ihr in die Rolle des Sängers und Songwriters BOBO schlüpft und euch gegen ein diktatorisches Regime in den Kampf stürzt, das jegliche Sounds verbietet.

„Inspiriert vom Charme und der physischen Komik der Mario-&-Luigi-RPG-Reihe, mit der Spielmechanik und der erzählerischen Tiefe von Chrono Trigger“, versprechen die Macher.

Ihr nutzt die elektrisierende Kraft der Musik, führt eure Moves in Echtzeit aus und nehmt so den Kampf gegen die Behörden auf. Lüftet Geheimnisse, hackt euch in Netzwerke und spielt Konzerte, um das korrupte System zu stürzen!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Keylocker: Turn Based Cyberpunk Action, Serenity Forge, Moonana